【漫画】本編を読む信じていた夫の不倫という大きな衝撃のうえに、その不倫相手の女と夫の関係がさらに衝撃的な物語『こたつから出てきた汗だくの女 親戚の娘に夫を寝取られました』（つかさき有：漫画、サレ妻ユズキ：原案/KADOKAWA）。サレ妻の戦いを描いた泥沼愛憎劇が繰り広げられるコミックだ。主人公・ユズキは夫・セイジとは職場で出会い結婚した。結婚から2年たったある日、体調が優れないユズキが早退して自宅に帰る