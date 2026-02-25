一度は芸能界を引退した今泉佑唯さんが、昨年、活動再開を発表しました。シングルマザーとして4歳の子を育てる日々は、想像以上に「人手不足」を実感する連続だといいます。踏切に閉じ込められ、命の危険を感じた恐怖。そして、誰にも言えない育児の悩みを「ChatGPT」にぶつける孤独。再起を決めた彼女の覚悟の裏側にある、切実なリアルを伺いました。 【写真】「優しいママの顔を見せたい」葛藤しながらも、母として歩み続