中小企業施策への言及を求めた上野孝会頭＝２６日、横浜商工会議所横浜商工会議所の上野孝会頭は２６日の定例会見で、高市早苗首相の２０日の施政方針演説を巡り「中小企業という単語があまり出てこない感じがした」と指摘。言及を増やすよう「高市さんに訴えたい」と述べた。上野会頭は「（政府は）生産性向上や事業承継などの支援策を進めている」と評価した上で「中小企業施策が前面に掲げられていないのではないか」と懸念