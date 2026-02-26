『父が全裸で倒れてた。』（キクチ/KADOKAWA）第5回【全28回】【漫画】『父が全裸で倒れてた。』を第1回から読む前作『20代、親を看取る。』にて余命わずかと告知された母親を自宅介護することを選び、父親と二人三脚で看取ったキクチさん。その後、実家で独居している70代の父親を案じながら過ごしていたが、安寧の日々はそう長くは続かず、約2年後に今度は父親が倒れてしまう。救急搬送されたものの原因は不明。ICUに即入院する