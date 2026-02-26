パントマイムアクター・が〜まるちょばが２６日、大阪市内で行われた「ＧＡＭＡＲＪＯＢＡＴＴＨＥＡＴＲＥ２０２６『ピストルと少年』」（４月４日＝大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール）の取材会に出席した。同作は、が〜まるちょばが１人で演じる言葉のない舞台。１部で「大爆笑のが〜まるちょばショーと短編作品」を披露し、２部では新作「ピストルと少年」を上演する。同作についてが