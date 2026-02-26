26日にバンテリンドームで大谷と鈴木が合同会見を実施野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャース・大谷翔平投手とカブスの鈴木誠也外野手が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。大谷の完璧なコメントの直後に回答を求められた鈴木が漏らした切実な“本音”に、ファンからは「面白すぎる」「仕方ない」と爆笑と同情の声が集まっている。この日の会見では、大谷が先に質問に答え、鈴木がその後に続くとい