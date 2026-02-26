2月26日、京都高島屋S.C.で、騎手生活40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が開幕した。数々の偉業を振り返る展示を通して浮かび上がるのは、レジェンドの歩みだけではない。節目を迎えてなお揺るがない、競馬への愛と騎手としての信念だった。騎手生活40年という節目を迎えてなお、武豊騎手の言葉には揺るぎない情熱が宿っている。「間違いなく競馬が好き。騎手という仕事が大好きということだと思い