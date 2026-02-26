友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は彼氏の悪口を言う友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちのミカと会いました。彼女は彼氏の愚痴ばかり言っています。しかし愚痴を言う割にSNSでは、仲がよさそうな投稿を上げるミカに困惑する主人公。このあとミカは彼氏と別れるのでしょう