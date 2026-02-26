巨人はオフィシャルＤＸ推進パートナーの株式会社ＮＴＴドコモと行っている連携キャンペーンの一環として、ＩＤを連携した対象者の中から抽選で計１９５組３９０人に、東京ドームで行われる４月１２日・ヤクルト戦または２８日・広島戦のいずれかの観戦チケットをプレゼントすると発表した。また、Ｗチャンスキャンペーンとして抽選に外れた対象者の中から１００人にＤポイント（期間・用途限定）１０００ポイントをプレゼント