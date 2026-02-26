２４年のフェブラリーＳを制したペプチドナイル（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）が引退し、アロースタッド（北海道新ひだか町）で種牡馬入りする。２６日、同スタッドがＸで発表した。２２日のフェブラリーＳ６着がラストランとなった。２４年フェブラリーＳでは１１番人気ながら、藤岡佑介騎手とのコンビで頂点に立ったのが唯一の重賞勝利。くしくも２８日の阪神競馬での騎乗を最後に調教師に転身する鞍上と