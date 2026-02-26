大相撲の西十両３枚目・若ノ勝（湊川）が２６日、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けて大阪市西淀川区の部屋宿舎で稽古を行った。先場所は東十両１１枚目で１２勝３敗。初の十両優勝を果たし、西３枚目まで番付を上げた。春場所の成績次第で新入幕が見えてくるだけに「今場所で決めたい」と闘志を燃やした。初場所後に湊川親方（元大関・貴景勝）が旧常盤山部屋を継承し、湊川部屋を興した。新体制では稽古