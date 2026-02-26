今回、Ray WEB編集部は彼氏の悪口を言う友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちのミカと会いました。彼女は彼氏の愚痴ばかり言っていて……？愚痴を言う割にSNSでは、仲が良さそうな投稿を上げるミカに困惑する主人公。このあとミカは彼氏と別れるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：矢野ななほライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「いい加減別れなよ...」彼氏の愚痴ばかり