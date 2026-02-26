巨人は３月１４日にジャイアンツタウンスタジアムで開幕するファーム・リーグ公式戦に向けて、石井琢朗２軍監督と新入団１１選手を起用した２０２６年シーズンのファーム版キービジュアルをきょう２６日に公開した。球団公式サイトやジャイアンツタウンスタジアム公式Ｘ、球場周辺地域や場内装飾などで順次展開する。３月１４、１５日のファーム・リーグ公式戦「巨人―オイシックス」２連戦は「開幕シリーズ」として開催し、レ