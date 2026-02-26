８人組ボーイズグループ・ＯＣＴＰＡＴＨの９枚目のシングル「Ｓｔｅｐｐｉｎ’！！！」（４月１５日発売）の新ビジュアルが２６日、解禁された。また表題曲「Ｓｔｅｐｐｉｎ’！！！」は、栗田航兵がレギュラー出演中のＪＦＮ「ウチラのイイブン」の２７日深夜放送回で、フルサイズでラジオ初オンエアされることも発表された。「Ｓｔｅｐｐｉｎ’！！！」はＯＣＴＰＡＴＨが魅せる新たなスタイルを確立した１曲。新ビジュアル