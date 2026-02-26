「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームで日本代表チームに合流。頭を下げ、一人一人と丁寧に握手を交わした。背番号１６の半袖ユニホーム姿で登場。日本ハム時代の同僚、近藤と言葉を交わしながら阪神・坂本、西武・隅田らと両手で握手を交わした。坂本によれば大谷とは挨拶程度