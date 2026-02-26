共産党は26日、昨年末に死去した不破哲三前議長の葬儀を、3月25日午後2時から東京都新宿区の新宿文化センター大ホールで行うと発表した。告別式は午後3時からで一般参列者の献花を受け付ける。葬儀委員長は志位和夫議長が務める。不破前議長は69年に衆院選で初当選後、連続11期務めた。党書記局長や委員長も務め、党の理論的支柱とされた。昨年12月30日、急性心不全のため95歳で死去した。家族葬は既に済ませた。