秋篠宮家の長男で筑波大１年の悠仁さまは２６日、京都市を訪れ、成年式を終えた報告のため孝明天皇陵と明治天皇陵を参拝された。参拝は大学の春休みを利用した私的なもので、モーニング姿の悠仁さまは、明治天皇陵と皇后の昭憲皇太后陵、孝明天皇陵と皇后の英照皇太后陵で玉串をささげ、拝礼された。昨年９月の成年式後、４代の天皇（孝明、明治、大正、昭和）と初代・神武天皇の陵の参拝を終えられた。２７日まで京都府に滞在