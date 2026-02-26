佐渡汽船の新潟港ターミナルに3月、新たにベーカリーカフェがオープンするのを前に、2月26日、関係者への内覧会が開かれました。カーフェリー内にある食堂が27日で営業終了となる中、旅の始まりとなる新潟港は変化の時を迎えています。3月1日に佐渡汽船・新潟港ターミナルにオープンするベーカリーカフェ「FUN!NEL（ファンネル）」です。ずらりと並んだ香ばしい焼き