HRC直伝のオフロード仕様！2026年2月13日から15日にかけて、インテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、ホンダは「WR-V TRAILSPORT HRC Concept（WR-Vトレイルスポーツ HRC コンセプト）」を出展しました。ベース車両であるホンダ「WR-V」は、200万円台からという手頃な価格設定と、全長4.3m級のスクエアなボディによる広い室内空間が特徴の大人気コンパクトSUVです。【画像】超カッコいい！ これがホン