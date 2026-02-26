大幅な引き上げが議論されている後期高齢者の医療保険料についてです。岡山市の大森市長は負担軽減のため県に基金の活用を求める方針を明らかにしました。 【写真を見る】後期高齢者の医療保険料岡山市は負担軽減のため県に基金の活用を求める方針 きょうの2月定例市議会で述べたものです。後期高齢者の医療保険料は、県内の自治体の首長や議員らで構成される岡山県後期高齢者医療広域連合議会で決まります。会では、診療報酬