華やかなひな人形が街を彩ります。倉敷市の5つの地区にある約80の施設にひな人形を展示する「倉敷雛めぐり」が開かれています。 【写真を見る】明治時代の「享保びな」や7段の「御殿びな」など約80の施設にひな人形を展示する「倉敷雛めぐり」【岡山】 美しい着物に身を包んで微笑む、かわいらしいひな人形。岡山県内有数の観光地、倉敷市の美観地区にある大原家の旧別邸・新渓園も会場のひとつです。大広間では、市民などから寄