大学の学費の支払いのために奨学金を利用した場合、卒業後に返済（返還）をしなければなりません。金額は人によって異なりますが、月々数万円を返すことになるでしょう。もし独身時代に返済が終わらなければ、結婚した後の家計への負担も心配になってきますね。ママスタコミュニティのあるママは、旦那さんの奨学金の返済で悩みを抱えているようです。『旦那には奨学金の返済があります。義親が返済する約束でしたが、実は義親はほ