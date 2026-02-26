佐賀県警小城署は26日、小城市の60代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、計510万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月20日、被害者がSNSの投資に関する広告を見つけ、同広告を通じて知り合った人物らから、投資アプリのインストールや投資の運用費の送金などを指示された。そのうえ「信用融資のご利用可能額は最低300万円から最大1，000万円までです」「信用借入を申