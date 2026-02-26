未来のトラックドライバーの確保に向けての取り組みです。県トラック協会が26日下関市内の高校で物流をテーマにした出前授業を行いました。出前授業を受けたのは、早鞆高校で自動車工学を学ぶ1年生30人です。まず、日本通運の中野令彦さんと壽川拓真さんが講義を行いました。この中で、中野さんらは国内輸送全体のおよそ9割をトラック輸送が占めていて、トラックが止まってしまうと、日常生活が立ち行かなくなることな