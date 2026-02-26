タレントで俳優のファーストサマーウイカ（35）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「運動神経に見放された女&運動神経バツグンな女」に出演。“運動神経が良すぎて困ったエピソード”をユーモアたっぷりに語り、スタジオを沸かせた。【画像】2020年に結婚を公表、ファーストサマーウイカの“手書き”の結婚報告文MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「運動神経良くて困ることある？