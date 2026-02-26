見頃を迎えた河津桜＝２月２４日、橋本公園早咲きの河津桜が、相模原市緑区西橋本の橋本公園で見頃を迎えている。来園者は濃いピンク色の花を見上げながら、散策や記念撮影を楽しんでいた。市公園課によると、河津桜は２００４年の公園開園時、外周などに約６０本を植樹。３月上旬ごろまで見頃という。河津桜にスマートフォンを近づけて写真を撮っていた同区の女性（３５）は「手が届きそうなくらい近くで花見ができた」と笑