3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、「ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピック」のテレビ朝日系列スポーツ応援ソング「アポロドロス 〜2026 winter version〜」や、その制作背景を追ったビハインド映像について語りました