ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。 2月22日（日）の放送では、「低音に注目！ ベースソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。※写真はイメージです＜今週のTOP10＞「低音に注目！ ベー