ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「サンドイッチ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師莉（れい）さん） 【質問】お昼すぎ、パン屋さんへサンドイッチを買いに来たあなた。人気店なので、すでに売り切れているパンもたくさんありました。さて、サンドイッチはどのくらい残っていましたか？