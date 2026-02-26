中日は２６日、本拠地バンテリンドームの一塁側選手ロッカーがリニューアルしたことを発表した。これまで、テレビボード上に設置されていたテレビは、天井吊り下げに変更され、室内照明には、明るさが調節できる調光機能が備わった。沖縄春季キャンプ後、初めての全体練習となったこの日から、選手が使用。選手会長の藤嶋健人投手は「新しいシーズンへ、新しいロッカーで、気持ちも新鮮になりました。テレビを天井からつり下げ