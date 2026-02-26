ユーロが軟調、対ドル一時１．１７９３レベル、対円は１８３．９８レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ユーロ売りが優勢になっている。ユーロドルは1.1793レベル、ユーロ円は183.97レベルなどに本日の安値を更新。対ポンドでも序盤の上げを消す動きとなっている。 ２月ユーロ圏景況感は９８．３と市場予想９９．８や前回の９９．３を下回った。鉱工業とサービス業の信頼感指数はい