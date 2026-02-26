女優でモデル、アーティストの池田エライザが２６日までにＳＮＳを更新。着物姿が美しすぎると話題になっている。自身のインスタグラムに「＠ｃｈｉｖａｓｒｅｇａｌｊｐのイベントにサプライズで」とつづると、オフショットを投稿した。黒の着物に金色の帯を締め、足元はヒールを合わせたコーデを披露した池田。さらに、黒髪に前髪は切り揃えられ、魅惑の美しさを演出した。この投稿に「素敵な着物ですねゴールドの靴が