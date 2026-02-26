たったこれだけでイライラ解消に！ 薄力粉やパン粉などチャック袋を開ける時に、手が濡れていたり、袋の口が開かずにイライラした経験はありませんか？買ってきたチャック付き袋の開封時にちょっとした工夫をするだけで、そんなプチストレスを解消してしまう目から鱗の小技を紹介します！ 開封時に一工夫 1. 切り取り線に沿って切る 2. V字にカット！ プチストレス解消で感謝の声続出！ つくれぽ（作りましたフォトレポー