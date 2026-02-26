「淡水王選手権！第３回ｔｖｋカップ」（２６日、多摩川）ＳＧ７冠を誇る実力者・太田和美（５３）＝大阪・６９期・Ａ１＝が準優１１Ｒで、インの浅見宗孝（埼玉）を２コースから鋭く差して１着でゴールした。「ターン回りは序盤の方が良かったけど、まあ伸び型にしているんでね。準優に勝とうといううんぬんよりも、上の３人、トップの人と一緒にするにはと思ってチルトを跳ねた」を足を求める調整が功を奏したようだ。多摩