2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子中国代表（同27位）が対戦。日本が47－33とリードして前半を終えた。 日本にとっては、アジアカップ準優勝を果たした"難敵"中国をホームに迎え、今予選3連勝を目指す一戦。桶谷大ヘッドコ