Ayumu Imazuが、BMSGとのパートナーシップを締結した。 （関連：新着MVランキング：King & Prince“ならでは”の質感Ayumu Imazuとのタッグで広がった「Theater」という世界観） 作詞作曲に加え、振付や楽曲提供まで自らこなすAyumu Imazu。今回のパートナーシップでは、BE:FIRSTやHANAを筆頭にダンス＆ボーカルの既成概念を塗り替えてきたBMSGの経験やプラットフォームを活