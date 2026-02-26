MLB Japanが2月22日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）の動画を投稿した。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」 「#大谷翔平 危機一髪」と投稿されたのは、ドジャースとエンゼルスの対戦動画。バッターのファールボールが三塁走者の大谷を襲うも、大谷は体をくの字にくねらせ回避した