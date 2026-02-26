ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、大一番の際にいたとされる場所が大きな注目を集めている。現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグで、ベンフィカはレアル・マドリーと敵地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。先週の第１レグ（０−１）に続いて１−２で敗れ、ベスト16進出を逃した。元マドリー指揮官の63歳は、第１レグでイエローカード２枚を受けて退席処分となったため、かつての