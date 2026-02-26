住み続けたくなるまちについて考えました。周南市の小学校できょうレノファ山口が持続可能性＝サステナビリティについて学ぶ授業を行いました。（レノファ山口 内山遼祐専務）「レノファを使ってどうやって自分のまちを良くしていくかどうやったら良くなるかそれをレノファ・企業・大人と考えていく」周南市の福川小学校で開かれた「サステナトレセン山口」。サステナトレセンはサステナビリティと日本サッカーの育成制度＝