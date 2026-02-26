2月26日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ [東証Ｇ]決算月【3月】2/26発表 毎年9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、自社商品詰め合わせ7000円相当を贈呈する。1000株以上保有株主には産直EC「食べチョク」の産直ギフトカード8000円分、