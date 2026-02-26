県内最大規模の公募型の美術展＝県美術展覧会がはじまり、大賞を萩焼の窯元に勤務する男性が受賞しました。山口市の県立美術館で道免憲司館長らがテープカットをして開会を祝いました。県美術展覧会は1996年からジャンルを問わない美術作品を募集し、公開審査で受賞作品などを決める県内最大規模の美術展です。応募作品267点の中から大賞を受賞したのは萩市の萩焼の窯元に勤務し、作陶の補助などをする松本一雄さん・54歳で