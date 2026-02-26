山口市の小学校で地震と津波を想定した訓練です。警察の機動隊も参加して人命救助の訓練が行われました。山口市の名田島小学校で行われた避難訓練には児童や地域の人などおよそ80人が参加しました。地震発生後にグラウンドへ集合し、その後、津波警報が出たという想定で屋上に避難しました。学校での避難訓練は通常、ここで終了しますが…。♪「名田島小学校屋上にて子ども一名が負傷。レスキュー要請願う」けが人が出た想定