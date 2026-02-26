2026年2月23日、韓国・韓国日報は「12年後、日本は3棟に1棟が空き家になる…地域交流の場、ホテルに変身中」と題した記事を掲載した。記事は「日本の空き家問題は、少子高齢化の二次的社会問題で、すでに全国900万戸の住宅が空き家となっている」と伝えている。20年前の約2倍に増加しており、38年には3戸に1戸が空き家になると推定されるという。総務省の住宅・土地統計によると、東京都内も空き家は23年10月現在、全住宅の10％、