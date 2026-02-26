中国の商業宇宙企業の代表である藍箭航天（LandSpace）がこのほど開かれた国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）の科学技術小委員会第63回会議で、中国が再利用を目指すロケット「朱雀3号」について、今年第2四半期（4〜6月）に再び回収試験を実施する計画であると発表しました。「朱雀3号」の研究開発チームは現在、ロケットの着陸プロセスの改善を進めており、2026年第2四半期に再度回収試験を実施し、その結果を踏まえて、今年