栃木県鹿沼市で延焼が続いていた山林火災について、鹿沼市はきょう午後5時に鎮圧したと発表しました。鹿沼市によりますと、今月21日、鹿沼市上南摩町の粟沢トンネル付近の山林で火災が起きました。この火事で、栃木県は21日午後8時15分に自衛隊に災害派遣を要請し、自衛隊のヘリコプターなどが上空から水をまいて消火活動を続けていました。そして、きのう午後4時25分には火の勢いが弱まったとして、栃木県が自衛隊に撤収を要請し