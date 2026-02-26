俳優の當真あみ（19）が26日、都内で行われたオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』（3月13日全国公開）の完成披露試写会に登壇し、一人旅に挑戦していることを明かした。【写真】ブラックドレス姿！見つめ合う當真あみ＆嵐莉菜思い切って行動したことを聞かれ、當真は「今まで沖縄に住んでいて、沖縄からほぼ出たことがない生活だったのが、東京に出てきて、いろんな文化の違いを知って」と明かし、「もっと