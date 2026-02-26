しびれと辛さにハマる人が続出中のマーラータン。その人気を受け、きょう、あるお店がオープンしました。客「痺れる辛さで。常に3個以上はストックしている」発売から1年4か月で累計出荷数1000万個を突破したのは、麺の素材にさつま芋を使用したマーラータンのカップ麺です。SNSでは具材をちょい足しするおうちマーラータンも大人気。そして、きょう！記者「平日にもかかわらず行列ができています」東京・吉祥寺にオープンしたマー