元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、食べログの点数について語る場面があった。「飲食店はどう決めている?」と質問されると、松岡は「絶対散歩だね。ずっと俺はガラケーだった人間だったから」と、自分の足で“開拓”していると回答。また「俺にとっての点数は、人様にとっての点数とは違うから」と、食べログの点数評価に思うことを語っていた。さらに「これがくだらないんだけどさ、