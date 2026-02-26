ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２５日、米国のトランプ大統領と電話会談したとＸ（旧ツイッター）で明らかにした。ゼレンスキー氏によると、３月初めに行われる予定の米国、ロシア、ウクライナの３者協議について、首脳レベルの対話につなげる機会とすべきだとの認識で一致した。ゼレンスキー氏は「複雑な問題を全て解決し、戦争を終わらせる唯一の方法だ」と述べ、ロシアによるウクライナ侵略の終結には首