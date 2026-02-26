キッチンはものが増えやすく、散らかりやすい場所。しかし、2児の母でありミニマリストのSHIROさん（30代）は、キッチン全体でたった73個しかものをもっていないといいます。「無理に数を減らそうとせず、今の暮らしになにが必要かを考えました」と話すSHIROさんの、キッチンの整え方を詳しく教えていただきました。キッチンのものは「73個」にインスタグラマーのSHIROさんは親子3人暮らし。小学生の子どもを育てています。2DKマン